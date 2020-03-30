У Держприкордонслужбі повідомили про ситуацію з рейсами з Катару

КИЇВ. 30 березня. УНН. Деяких українців з двох рейсів, що прилетіли з Дохи, Катар до Борисполя, досі не випускають з аеропорту, адже у той час, як більшість вже відправилась на обсервацію, інші — відмовляються це робити. Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України — прес-секретар Андрій Демченко.