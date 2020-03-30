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У Держприкордонслужбі повідомили про ситуацію з рейсами з Катару

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Деяких українців з двох рейсів, що прилетіли з Дохи, Катар до Борисполя, досі не випускають з аеропорту, адже у той час, як більшість вже відправилась на обсервацію, інші — відмовляються це робити. Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України — прес-секретар Андрій Демченко.

“Є рішення уряду про обов’язкову обсервацію. Відповідно це рішення правоохоронні органи виконують, у тому числі щодо рейсів з Дохи, Катару. Два рейси. На двох рейсах було близько 350 осіб, які повернулись в Україну. Наразі більшість з них відправились у визначені місця на самообсервацію”, — розповів Демченко,

Він зазначив, що наразі є і невелика частина людей, які відмовляються їхати на обсервацію і правоохоронні органи з ними проводять роботу аби вони дослухались і свідомо поставились до тих правил, які ухвалив уряд.

Повідомляється, що літаки прибули до Києва після 02:00.

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В аеропорту увесь цей час знаходяться прикордонники, роблять температурний скринінг, також є лікарі, які вже декого оглянули, і поліція, що має доправити людей до місць обсервації.

Наразі невідомо, чи є підозри на коронавірус.

Нагадаємо, уряд постановив, що особи, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді, відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, підлягатимуть обсервації (ізоляції) протягом 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

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