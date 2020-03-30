ДПСУ зафіксувала найнижчий пасажиропотік за останній час на прикордонних пунктах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Минулої доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили менше 14 тисяч пропускних операцій. Це найнижчий зафіксований показник перетинань кордону. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує УНН.
"Загалом в Україну в’їхало близько 9 тисяч осіб, більшість їх – майже 7,5 тисяч осіб – наші співвітчизники, які повернулися з-за кордону. До 5 тисяч осіб, серед яких 1,6 тисячі іноземців, оформлено на виїзд з України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на сьогоднішній ранок на кордоні немає ані черг осіб, які подорожують власним транспортом, ані тих, хто прибув до пунктів пропуску пішки.
Як повідомляють прикордонники, серед українців, які 29 березня повернулися з-за кордону, більше 2 тисяч осіб прибули без власного транспорту. Їх перевезення здійснювалося організованим ДПСУ транспортом.
Також майже 1 тисячу українців прикордонники оформили в аеропорту "Бориспіль". Ці громадяни прибули 6 спеціальними авіарейсами, а також близько 700 українців прибуло з РФ спецпотягом.
"Всім особам, які прибули в Україну встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки", - резюмували прикордонники.
Як повідомлялося раніше в УНН, у ДПСУ роз’яснили зміни умов перетину кордону у сусідніх з Україною державах.