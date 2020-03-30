Пандемія коронавірусу: білоруським міліціонерам заборонили пересуватися між регіонами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Білорусі міліціонерам заборонили пересуватися по країні через карантинні обмеження, запровадженні на тлі боротьби з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє "Радіо свобода" із посиланням на Tut.by, інформує УНН.
Зазначається, що було опубліковано інформацію про те, що поліції заборонено їздити до та з міста Вітебськ. У МВС кажуть, що це стосується всіх регіонів, повідомляє видання Tut.by.
"Це робиться в епідеміологічних цілях: щоб уникнути контактів, профілактики, профілактики вірусних захворювань. Працівники можуть виїжджати за межі свого регіону в разі надзвичайних ситуацій. І на сьогоднішній день ніхто з наших співробітників фактично не подорожує в інші регіони", - прокоментували у пресслужбі МВС.
Зазначається, що дані обмеження наказав запровадити міністр внутрішніх справ республіки Юрій Караєв 27 березня.
Як повідомлялося раніше в УНН, у ДПСУ роз’яснили зміни умов перетину кордону у сусідніх з Україною державах.