У ДПСУ роз’яснили зміни умов перетину кордону у сусідніх з Україною державах

Так, прикордонники зібрали інформацію про обмеження в країнах, з якими Україна має сухопутній кордон.

- Молдова. Прикордонна поліція цієї країни повідомила, що з 08:00 29 березня 2020 року в пункті пропуску для автомобільного сполучення "Бричани-авто" (з українсько боку – пункт пропуску "Росошани-авто", що у Кельменецькому районі Чернівецької області) припиняється здійснення будь-яких пропускних операцій.

З 17 березня 2020 року Молдова заборонила в’їзд іноземцям і ввела надзвичайний стан.

- Білорусь. В цій країні передбачено карантин (самоізоляцію) на 14 діб для всіх осіб, які в’їжджають з країн, де зареєстровані випадки коронавірусу. До закінчення карантину (самоізоляції) виїжджати з Республіки Білорусь зазначеним особам заборонено.

- Польща. З 15 березня 2020 року заборонила в’їзд для іноземців.

- Словаччина заборонила в’їзд іноземців з 13 березня 2020 року.

- Росія обмежила в’їзд іноземцям з 18 березня 2020 року, разом з тим, дозволила в’їзд в РФ жителів з ОРДЛО України. З 30 березня 2020 року в Росії вводяться додаткові обмеження.

- Угорщина обмежила в’їзд іноземцям з 17 березня 2020 року (12 березня 2020 року в країні оголошено надзвичайний стан).

- Румунія обмежила в’їзд іноземцям з 22 березня 2020 року (16 березня 2020 року в країні оголошено надзвичайний стан).

"Тим, хто планує подорож за кордон, радимо уточнити чинні вимоги, які діють в усіх країнах обраного маршруту і відслідковувати можливі зміни. Також нагадуємо, що задля зменшення ризику заразитися на COVID-19, або поширити вірус, варто зменшити мобільність і за можливості дотримуватися рекомендації залишатися вдома", - зазначили прикордонники.

Також у ДПСУ додали, що обмеження на перетинання кордону іноземцями в сусідніх країнах мають певні виключення. Зазвичай вони стосуються дипломатів, осіб, які здійснюють міжнародні перевезення, членів екіпажів, іноземців з правом проживання на території цих країн.

Нагадаємо, 27 березня було закрито державний кордон України і припинено всі пасажирські перевезення.