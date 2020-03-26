Зеленський: завтра буде закрито державний кордон і припинено всі пасажирські перевезення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Саме тому до кінця п’ятниці 27 березня буде закрито державний кордон і припинено всі пасажирські перевезення. Про це у відеозверненні в четвер заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
“Сьогодні ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагають сьогодення та виклики майбутнього. Саме тому до кінця п’ятниці 27 березня буде закрито державний кордон і припинено всі пасажирські перевезення”, — сказав Президент.
Він нагадав, що два тижні тому закликав громадян терміново повернутись до України, і більшість зробили це самостійно.
“Інших, це понад 80 тисяч громадян, ми повернули літаками, автобусами та потягами. Та сьогодні ми вже не маємо часу чекати”, — заявив Зеленський.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що 27 березня авіасполучення буде повністю припинено, але ніхто не буде притискати конституційних прав громадян.