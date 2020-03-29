В ГПСУ разъяснили изменения условий пересечения границы в соседних с Украиной государствах

Так, пограничники собрали информацию об ограничениях в странах, с которыми Украина имеет сухопутные границы.

- Молдова. Пограничная полиция этой страны сообщила, что с 08:00 29 марта 2020 года в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Бричаны-авто" (с украинской стороны - пункт пропуска "Росошаны-авто", что в Кельменецком районе Черновицкой области) прекращается осуществление любых пропускных операций.

С 17 марта 2020 года Молдова запретила въезд иностранцам и ввела чрезвычайное положение.

- Беларусь. В этой стране предусмотрен карантин (самоизоляция) на 14 суток для всех лиц, въезжающих из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса. До окончания карантина (самоизоляции) выезжать из Республики Беларусь указанным лицам запрещено.

- Польша. С 15 марта 2020 года запретила въезд для иностранцев.

- Словакия запретила въезд иностранцев с 13 марта 2020 года.

- Россия ограничила въезд иностранцам с 18 марта 2020 года, вместе с тем, разрешила въезд в РФ жителей с ОРДЛО Украины. С 30 марта 2020 года в России вводятся дополнительные ограничения.

- Венгрия ограничила въезд иностранцам с 17 марта 2020 года (12 марта 2020 года в стране объявлено чрезвычайное положение).

- Румыния ограничила въезд иностранцам с 22 марта 2020 года (16 марта 2020 года в стране объявлено чрезвычайное положение).

"Тем, кто планирует путешествие за границу, советуем уточнить действующие требования, которые есть во всех странах выбранного маршрута и отслеживать возможные изменения. Также напоминаем, что для уменьшения риска заразиться COVID-19, или распространить вирус, следует уменьшить мобильность и по возможности соблюдать рекомендации оставаться дома", - отметили пограничники.

Также в ГПСУ добавили, что ограничения на пересечение границы иностранцами в соседних странах имеют определенные исключения. Обычно они касаются дипломатов, лиц, осуществляющих международные перевозки, членов экипажей, иностранцев с правом проживания на территории этих стран.

Напомним, 27 марта было закрыто государственную границу Украины и были прекращены все пассажирские перевозки.