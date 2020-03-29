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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82745 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99195 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102055 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101357 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109247 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97631 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 104350 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131355 просмотра

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В ГПСУ разъяснили изменения условий пересечения границы в соседних с Украиной государствах

В ГПСУ разъяснили изменения условий пересечения границы в соседних с Украиной государствах

Киев  •  УНН

 • 26219 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Реагируя на угрозы распространения заболевания COVID-19, различные государства временно меняют правила пересечения границы и вводят дополнительные карантинные ограничения. Изменения вводятся в том числе и на границах соседних с нашей стран, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Так, пограничники собрали информацию об ограничениях в странах, с которыми Украина имеет сухопутные границы.

- Молдова. Пограничная полиция этой страны сообщила, что с 08:00 29 марта 2020 года в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Бричаны-авто" (с украинской стороны - пункт пропуска "Росошаны-авто", что в Кельменецком районе Черновицкой области) прекращается осуществление любых пропускных операций.

С 17 марта 2020 года Молдова запретила въезд иностранцам и ввела чрезвычайное положение.

- Беларусь. В этой стране предусмотрен карантин (самоизоляция) на 14 суток для всех лиц, въезжающих из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса. До окончания карантина (самоизоляции) выезжать из Республики Беларусь указанным лицам запрещено.

- Польша. С 15 марта 2020 года запретила въезд для иностранцев.

- Словакия запретила въезд иностранцев с 13 марта 2020 года.

- Россия ограничила въезд иностранцам с 18 марта 2020 года, вместе с тем, разрешила въезд в РФ жителей с ОРДЛО Украины. С 30 марта 2020 года в России вводятся дополнительные ограничения.

- Венгрия ограничила въезд иностранцам с 17 марта 2020 года (12 марта 2020 года в стране объявлено чрезвычайное положение).

- Румыния ограничила въезд иностранцам с 22 марта 2020 года (16 марта 2020 года в стране объявлено чрезвычайное положение).

"Тем, кто планирует путешествие за границу, советуем уточнить действующие требования, которые есть во всех странах выбранного маршрута и отслеживать возможные изменения. Также напоминаем, что для уменьшения риска заразиться COVID-19, или распространить вирус, следует уменьшить мобильность и по возможности соблюдать рекомендации оставаться дома", - отметили пограничники.

Также в ГПСУ добавили, что ограничения на пересечение границы иностранцами в соседних странах имеют определенные исключения. Обычно они касаются дипломатов, лиц, осуществляющих международные перевозки, членов экипажей, иностранцев с правом проживания на территории этих стран.

Напомним, 27 марта было закрыто государственную границу Украины и были прекращены все пассажирские перевозки.

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