Пандемия коронавируса: белорусским милиционерам запретили передвигаться между регионами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Беларуси милиционерам запретили передвигаться по стране из-за карантинных ограничений, введеных для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает "Радио свобода" со ссылкой на Tut.by, информирует УНН.
Отмечается, что была опубликована информация о том, что полиции запрещено ездить в и из города Витебск. В МВД говорят, что это касается всех регионов, сообщает издание Tut.by.
"Это делается в эпидемиологических целях: чтобы избежать контактов, профилактики, профилактики вирусных заболеваний. Работники могут выезжать за пределы своего региона в случае чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день никто из наших сотрудников фактически не ездит в другие регионы", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД.
Отмечается, что данные ограничения приказал ввести министр внутренних дел республики Юрий Караев 27 марта.
Как сообщалось ранее в УНН, в ГПСУ разъяснили изменения условий пересечения границы в соседних с Украиной государствах.