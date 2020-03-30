ГПСУ зафиксировала самый низкий пассажиропоток за последнее время на пограничных пунктах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили меньше 14 тысяч пропускных операций. Это самое низкое значение коэффициента пересечений границы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Всего в Украину въехало около 9 тысяч человек, большинство из них - почти 7500 человек - наши соотечественники, вернувшиеся из-за границы. До 5000 человек, среди которых 1,6 тысячи иностранцев, оформлено на выезд из Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшнее утро на границе нет ни очередей лиц, путешествующих собственным транспортом, ни тех, кто прибыл к пунктам пропуска пешком.
Как сообщают пограничники, среди украинцев, которые 29 марта вернулись из-за границы, более 2 тысяч человек прибыли без собственного транспорта. Их перевозка осуществлялась организованным ГПСУ транспортом.
Также почти 1000 украинцев пограничники оформили в аэропорту "Борисполь". Эти граждане прибыли 6 специальными авиарейсами, а также около 700 украинцев прибыло из РФ спецпоездом.
"Всем лицам, которые прибыли в Украину в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", - резюмировали пограничники.
Как сообщалось ранее в УНН, в ГПСУ разъяснили изменения условий пересечения границы в соседних с Украиной государствах.