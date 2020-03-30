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Уряд посилює карантинні заходи через коронавірус: деталі

Уряд посилює карантинні заходи через коронавірус: деталі

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу міністра охорони здоров’я Іллі Ємця щодо посилення карантинних заходів через коронавірус. Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду 29 березня, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, прийнята постанова передбачає, що на осіб, які мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) або хворіють на коронавірусну хворобу (COVID-19) та не потребують госпіталізації, покладається обов’язок дотримуватись режиму самоізоляції з метою запобігання поширенню хвороби в Україні.

"Особи, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді, відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, підлягатимуть обсервації (ізоляції) протягом 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На карантині за кордоном перебувають 174 українці, 27 – лікуються від коронавірусу.

Також повідомляється, що обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.

Крім того, постанова передбачає, що до 5 квітня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України повинне розробити та впровадити Електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції та обсервації.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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