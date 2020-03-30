Правительство усиливает карантинные мероприятия из-за коронавируса: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Кабинет Министров Украины поддержал инициативу министра здравоохранения Ильи Емца по усилению карантинных мероприятий из-за коронавируса. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 29 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
Так, принятое постановление предусматривает, что на лиц, имевших контакт с больным коронавирусной болезнью (COVID-19) или те, кто болеет коронавирусной болезнью (COVID-19) и не требуют госпитализации, возлагается обязанность соблюдать режим самоизоляции с целью предотвращения распространения болезни в Украине.
"Лица, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в общине, в соответствии с ситуационных отчетов ВОЗ, подлежат обсервации (изоляции) в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины", - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки к ним лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.
Кроме того, постановление предусматривает, что к 5 апреля 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины должно разработать и внедрить Электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации.
Напомним, что в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.