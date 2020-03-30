На карантині за кордоном перебувають 174 українця, 27 – лікуються від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Станом на 21:00 29 березня через епідемію коронавірусу за кордоном зараз перебувають на карантині 174 громадянина України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Найбільше українців на карантині зафіксовано у Польщі – 107 і Бразилії - 16 осіб.
27 громадян України проходять лікування за кордоном: Німеччина (4), Домініканська Республіка (4), Італія (5), Польща (2), ОАЕ (2), Нігерія (2), Австрія (3). У США, Швейцарії, Сейшелах, Нідерландах по одному.
8 українців уже одужали: 4 - в Японії, в Італії – 2, по одному в Польщі і ФРН.
4 громадянки України померли за кордоном.
144698 громадян уже повернулися до України.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 475 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.