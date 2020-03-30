В Госпогранслужбе сообщили о ситуации с рейсами из Катара
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Некоторых украинский из двух рейсов, прилетевших из Дохи, Катар в Борисполь, до сих пор не выпускают из аэропорта, ведь в то время, как большинство уже отправилась на обсервацию, другие — отказываются это делать. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.
"Есть решение правительства об обязательной обсервации. Соответственно это решение правоохранительные органы выполняют, в том числе касательно рейсов из Дохи, Катар. Два рейса. На двух рейсах было около 350 человек, которые вернулись в Украину. Сейчас большинство из них отправились в определенные места на самообсервацию", - рассказал Демченко,
Он отметил, что сейчас есть и небольшая часть людей, которые отказываются ехать на обсервацию и правоохранительные органы с ними проводят работу чтобы они прислушивались и сознательно отнеслись к тем правилам, которые приняло правительство.
Сообщается, что самолеты прибыли в Киев после 2:00.
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В аэропорту все это время находятся пограничники, делающие температурный скрининг, также врачи, которые уже некоторых осмотрели, и полиция, которая должна доправить людей к местам обсервации.
Пока неизвестно, есть ли подозрения на коронавирус.
Напомним, правительство постановило, что лица, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в обществе, в соответствии с ситуационным отчетом ВОЗ, подлежат обсервации (изоляции) в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.