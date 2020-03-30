В Госпогранслужбе сообщили о ситуации с рейсами из Катара

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82539 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98874 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102002 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101309 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109184 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97451 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104324 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106380 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131349 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130404 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Госпогранслужбе сообщили о ситуации с рейсами из Катара

В Госпогранслужбе сообщили о ситуации с рейсами из Катара

Киев  •  УНН

 • 16923 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Некоторых украинский из двух рейсов, прилетевших из Дохи, Катар в Борисполь, до сих пор не выпускают из аэропорта, ведь в то время, как большинство уже отправилась на обсервацию, другие — отказываются это делать. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Есть решение правительства об обязательной обсервации. Соответственно это решение правоохранительные органы выполняют, в том числе касательно рейсов из Дохи, Катар. Два рейса. На двух рейсах было около 350 человек, которые вернулись в Украину. Сейчас большинство из них отправились в определенные места на самообсервацию", - рассказал Демченко,

Он отметил, что сейчас есть и небольшая часть людей, которые отказываются ехать на обсервацию и правоохранительные органы с ними проводят работу чтобы они прислушивались и сознательно отнеслись к тем правилам, которые приняло правительство.

Сообщается, что самолеты прибыли в Киев после 2:00.

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В аэропорту все это время находятся пограничники, делающие температурный скрининг, также врачи, которые уже некоторых осмотрели, и полиция, которая должна доправить людей к местам обсервации.

Пока неизвестно, есть ли подозрения на коронавирус.

Напомним, правительство постановило, что лица, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в обществе, в соответствии с ситуационным отчетом ВОЗ, подлежат обсервации (изоляции) в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.

Украинские Национальные Новости

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