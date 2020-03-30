В Госпогранслужбе сообщили о ситуации с рейсами из Катара

КИЕВ. 30 марта. УНН. Некоторых украинский из двух рейсов, прилетевших из Дохи, Катар в Борисполь, до сих пор не выпускают из аэропорта, ведь в то время, как большинство уже отправилась на обсервацию, другие — отказываются это делать. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.