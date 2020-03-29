З Уганди успішно евакуювали українських пілотів та інженерів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. 14 працівників Одеського авіаційного заводу успішно повернулися з Уганди в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укроборонпром.
Група фахівців Одеського авіаційного заводу перебувала в рамках програми міжнародної співпраці на авіабазі Гулу.
Там вони здійснювали ремонти та модернізацію 6 учбово-бойових літаків Військово-повітряних сил Уганди за контрактом, укладеним державним підприємством “Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес", що входить до складу Укроборонпром.
24 березня українські пілоти, інженери-техніки та конструктори в повному обсязі виконали контракт і мали повертатися додому 27 березня.
"За декілька днів до вильоту в Уганді через загрозу поширення коронавірусу закрили кордони", – розповів деталі спецоперації заступник гендиректора з авіа- та ракетобудування Концерну Руслан Корж, який в УОП координував повернення українських фахівців.
"Пізніше "небо" та кордони закрили і в Україні, і наші співвітчизники втратили можливість повернутися на Батьківщину. У Концерні негайно утворили з МЗС контактний центр і почали розробляти план евакуації наших працівників з Уганди. Завдяки роботі українських дипломатів, авіакомпанії Jonika Airlines, її екіпажу на чолі з командиром Дмитром Черновим, усі авіатори змогли швидко повернутися в Україну", – розповів Корж.
"Вони почуваються добре, хворих чи з ознаками інфікування – немає, це підтвердив первинний контроль в аеропорті", – додав він.
Усі працівники перебуватимуть в обов’язковому порядку 14 днів на карантині під наглядом лікаря.
Нагадаємо, останній потяг з українцями вирушив із Росії в Україну.