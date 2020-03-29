Из Уганды успешно эвакуировали украинских пилотов и инженеров
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. 14 работников Одесского авиационного завода успешно вернулись из Уганды в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укроборонпром.
Группа специалистов Одесского авиационного завода находилась в рамках программы международного сотрудничества на авиабазе Гулу.
Там они осуществляли ремонт и модернизацию 6 учебно-боевых самолетов Военно-воздушных сил Уганды по контракту, заключенному государственным предприятием "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс", входящая в состав Укроборонпрома.
24 марта украинские пилоты, инженеры-техники и конструкторы в полном объеме выполнили контракт и должны были возвращаться домой 27 марта.
"За несколько дней до вылета в Уганде из-за угрозы распространения коронавируса закрыли границы", - рассказал детали спецоперации заместитель гендиректора по авиа- и ракетостроения Концерна Руслан Корж, который в УОП координировал возвращение украинских специалистов.
"Позже "небо" и границы закрыли и в Украине, и наши соотечественники потеряли возможность вернуться на Родину. В Концерне немедленно образовали с МИД контактный центр и начали разрабатывать план эвакуации наших работников из Уганды. Благодаря работе украинских дипломатов, авиакомпании Jonika Airlines, ее экипажа во главе с командиром Дмитрием Черновым, все авиаторы смогли быстро вернуться в Украину", - рассказал Корж.
"Они чувствуют себя хорошо, больных или с признаками инфицирования - нет, это подтвердил первичный контроль в аэропорту", - добавил он.
Все работники будут находиться в обязательном порядке 14 дней на карантине под наблюдением врача.
Напомним, последний поезд с украинцами отправился из России в Украину.