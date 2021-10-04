На элеваторе “Кернел” загорелся подсолнечник
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. На территории предприятия “Элеватор Балин” (группа Кернел) в Хмельницкой области 3 октября произошло возгорание. Загорелись семена подсолнечника во внутренней конструкции зерносушилки. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Хмельницкой области, передает УНН.
Детали
В ГСЧС отметили, что огонь мог распространиться на помещения элеватора, которые находились рядом с зерносушилкой.
“Тушение пожара усложняли сильное задымление и большая горючая нагрузка”, — отметили в ГСЧС.
Тем не менее, спасатели локализовали и ликвидировали возгорание на той площади, на которую огонь распространился до прибытия спецслужбы.
Пострадавших из-за пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.
Дополнение
Жители Хмельницкой области обвинили “Кернел” в химической атаке и использовании опасных ядохимикатов.
Вследствие одной из таких атак погибло множество пчелосемей на одной из пасек Хмельницкой области.
К слову
В 2020 году BBC Украина обнародовала видео, которое рассказывает, как “Кернел” выкупает фермерские хозяйства, чтобы их разрушить.