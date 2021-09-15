Производитель масла “Чумак” и “Стожар” устроил химическую атаку на полях Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Общественный деятель Виктор Галущак провёл под Верховной Радой одиночный пикет с плакатом “Хмельниччина — химическая зона. Куда деваться больным на аллергию?” Причиной протеста стала обработка полей агрохолдинга “Кернел” химикатами, которые провоцируют онкозаболевания, сообщает УНН.
Детали
Галущак рассказал, что ночью 10 сентября структурное подразделение “Кернел”, “Энселко Агро” обработало арендованные поля с урожаем подсолнуха агрохимикатами “Раундап Макси” и “Реллон Форте”, в составе которых действующее вещество: глифосат, признанный Международным агентством по изучению рака канцерогеном.
“Это очень опасно для людей... Фактически это химическая война против украинцев”, — заявил Галущак.
Дополнение
Добавим, что в дальнейшем урожай подсолнуха используется “Кернел” для экспорта за границу и производства подсолнечного масла “Чумак”, “Стожар” и “Щедрый дар”.
Недавно УНН сообщал, что “Кернел” признали виновным в гибели пчёл в Хмельницкой области и присудили моральную и материальную компенсацию пострадавшим.
Сообщается, что собственник пасеки потерял около 20 пчелиных семейств из-за “химической атаки”. Кроме того, было установлено что “Кернел” применяет опасный для окружающих инсектицид.
Это в свою очередь противоречит декларациям “Кернел” о соблюдении требований Best Practice 2021 Варшавской биржи, где котируются акции агрохолдинга. В своём отчете для инвесторов “Кернел” уверяет, что включает факторы ESG в свою бизнес-стратегию, в частности: “экологические факторы, в том числе меры и риски, связанные с изменением климата и устойчивым развитием”. Но, похоже, что это искажение действительности со стороны “Кернел”.