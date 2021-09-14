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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Структурному подразделению "Кернел" арестуют счета за гибель пчел

Структурному подразделению "Кернел" арестуют счета за гибель пчел

Киев  •  УНН

 • 24685 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. На странице Союза аграриев Украины пользователь Facebook Сергей Зайцев обнародовал постановление суда согласно которой “Энселко Агро” должно возместить ему средства за гибель пчел, которая произошла из-за деятельности данного предприятия, передает УНН.

“Взыскание с ООО „Энселко Агро“ в пользу Зайцева С.П. 42624,00 грн материального ущерба, причиненного гибелью пчел, 115200,00 грн упущенной выгоды и 10000,00 морального вреда, и 9148,75 грн судебных расходов”, — указано в постановлении суда об аресте средств должника.

Суд постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на открытых счетах, а также на средства на счетах, которые будут открыты после вынесения постановления об аресте средств.

Данные Зайцева подтверждает аналитический ресурс YouControl, подтверждающий наличие такого исполнительного производства.

Также указано, что “Энселко Агро” входит в группу компаний “Кернел” Андрея Веревского.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что фермеры массово оспаривают в суде партнерские договоры с “Кернел” и отмечают, что не подписывали их.

Добавим, что “Кернел”, несмотря на решение Лондонского суда, с 2018 года не выплачивает долг более 35 млн долларов Михаилу Стаднику и другим продавцам “Стиоми Холдинг”. Стадник подозревает, что у “Кернел” просто нету денег.

“Или у „Кернел“ нету денег и у них не такая уж хорошая экономическая история, или еще что. Потому что сегодня есть информация, их адвокат в Люксембурге нам заявляет о том, что у них может быть дефолт”, — отметил Стадник на пресс-конференции.

В то же время против “Кернел” судится семья покойного нардепа Валерия Давыденко за свою агрокомпанию “Агродом”. В сентябре Давыденко добились уголовного ареста на имущество и земли “Агродома”, которое растягивали люди Веревского.

В 2020 году BBC Украина обнародовала видео, которое рассказывает как “Кернел” выкупает фермерские хозяйства, чтобы их разрушить.

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