Структурному підрозділу "Кернел" арештують рахунки за загибель бджіл

“Стягнення із ТОВ „Енселко Агро“ на користь Зайцева С.П. 42624,00 грн матеріальної шкоди, завданої загибеллю бджіл, 115200,00 грн упущеної вигоди та 10000,00 моральної шкоди, та 9148,75 грн судових витрат”, — вказано в постанові суду про арешт коштів боржника.

Суд постановив накласти арешт на грошові кошти, що містяться на відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів.

Дані Зайцева підтверджує аналітичний ресурс YouControl, який підтверджує наявність такого виконавчого провадження.

Також зазначено, що “Енселко Агро” входить у групу компаній “Кернел” Андрія Веревського.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що фермери масово оскаржують у суді партнерські договори з “Кернел” і зазначають, що не підписували їх.

Додамо, що “Кернел”, попри рішення Лондонського суду, з 2018 року не виплачує борг понад 35 млн доларів Михайлу Стаднику і іншим продавцям “Стіомі Холдінг”. Стадник підозрює, що у “Кернел” просто немає грошей.

“Або у „Кернел“ немає грошей і у них не така вже хороша економічна історія, або ще щось. Тому що сьогодні є інформація, їх адвокат в Люксембурзі нам заявляє про те, що у них може бути дефолт”, — зазначив Стадник на пресконференції.

Водночас проти “Кернел” судиться родина покійного нардепа Валерія Давиденко за свою агрокомпанію “Агродім”. У вересні Давиденко домоглися кримінального арешту на майно і землі “Агродому”, яке розтягували люди Веревського.

У 2020 році BBC Україна оприлюднила відео, яке розповідає як “Кернел” викуповує фермерські господарства, щоб їх зруйнувати.