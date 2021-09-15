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Виробник олії "Чумак" і "Стожар" влаштував хімічну атаку на полях Хмельницької області

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Громадський діяч Віктор Галущак провів під Верховною Радою одиночний пікет з плакатом "Хмельниччина - хімічна зона. Куди подітися хворим на алергію?" Причиною протесту стала обробка полів агрохолдингу "Кернел" хімікатами, які провокують онкозахворювання, повідомляє УНН.

Деталі

Галущак розповів, що вночі 10 вересня структурний підрозділ "Кернел", "Енселко Агро" обробило орендовані поля з урожаєм соняшнику агрохімікатами "Раундап Максі" і "Реллон Форте", у складі яких діюча речовина: гліфосат, визнаний Міжнародним агентством з вивчення раку канцерогеном.

"Це дуже небезпечно для людей ... Фактично це хімічна війна проти українців", - заявив Галущак.

Доповнення

Додамо, що в подальшому урожай соняшнику використовується "Кернел" для експорту за кордон і виробництва соняшникової олії "Чумак", "Стожар" і "Щедрий дар".

Нещодавно УНН повідомляв, що "Кернел" визнали винним у загибелі бджіл у Хмельницькій області і присудили моральну і матеріальну компенсацію постраждалим.

Повідомляється, що власник пасіки втратив близько 20 бджолиних родин через "хімічну атаку". Крім того, було встановлено що "Кернел" застосовує небезпечний для оточуючих інсектицид.

Це, в свою чергу, суперечить деклараціям "Кернел" про дотримання вимог Best Practice 2021 Варшавської біржі, де котируються акції агрохолдингу. У своєму звіті для інвесторів "Кернел" запевняє, що включає фактори ESG в свою бізнес-стратегію, зокрема: "екологічні чинники, в тому числі заходи і ризики, пов'язані зі зміною клімату і стійким розвитком". Але, схоже, що це спотворення дійсності з боку "Кернел".

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