Виробник олії "Чумак" і "Стожар" влаштував хімічну атаку на полях Хмельницької області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Громадський діяч Віктор Галущак провів під Верховною Радою одиночний пікет з плакатом "Хмельниччина - хімічна зона. Куди подітися хворим на алергію?" Причиною протесту стала обробка полів агрохолдингу "Кернел" хімікатами, які провокують онкозахворювання, повідомляє УНН.
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Галущак розповів, що вночі 10 вересня структурний підрозділ "Кернел", "Енселко Агро" обробило орендовані поля з урожаєм соняшнику агрохімікатами "Раундап Максі" і "Реллон Форте", у складі яких діюча речовина: гліфосат, визнаний Міжнародним агентством з вивчення раку канцерогеном.
"Це дуже небезпечно для людей ... Фактично це хімічна війна проти українців", - заявив Галущак.
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Додамо, що в подальшому урожай соняшнику використовується "Кернел" для експорту за кордон і виробництва соняшникової олії "Чумак", "Стожар" і "Щедрий дар".
Нещодавно УНН повідомляв, що "Кернел" визнали винним у загибелі бджіл у Хмельницькій області і присудили моральну і матеріальну компенсацію постраждалим.
Повідомляється, що власник пасіки втратив близько 20 бджолиних родин через "хімічну атаку". Крім того, було встановлено що "Кернел" застосовує небезпечний для оточуючих інсектицид.
Це, в свою чергу, суперечить деклараціям "Кернел" про дотримання вимог Best Practice 2021 Варшавської біржі, де котируються акції агрохолдингу. У своєму звіті для інвесторів "Кернел" запевняє, що включає фактори ESG в свою бізнес-стратегію, зокрема: "екологічні чинники, в тому числі заходи і ризики, пов'язані зі зміною клімату і стійким розвитком". Але, схоже, що це спотворення дійсності з боку "Кернел".