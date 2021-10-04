На елеваторі "Кернел" загорівся соняшник
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На території підприємства "Елеватор Балин" (група Кернел) в Хмельницькій області 3 жовтня сталося загорання. Загорілося насіння соняшнику у внутрішній конструкції зерносушарки. Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Хмельницької області, передає УНН.
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У ДСНС відзначили, що вогонь міг поширитися на приміщення елеватора, які перебували поруч із зерносушаркою.
"Гасіння пожежі ускладнювали сильне задимлення і велике горюче навантаження", - відзначили у ДСНС.
Проте, рятувальники локалізували та ліквідували загоряння на тій площі, на яку вогонь поширився до прибуття спецслужби.
Постраждалих через пожежу немає. Причини загоряння встановлюються.
Доповнення
Жителі Хмельницької області звинуватили "Кернел" в хімічній атаці і використанні небезпечних отрутохімікатів.
Внаслідок однієї з таких атак загинуло безліч бджолосімей на одній з пасік Хмельницької області.
До речі
У 2020 році BBC Україна оприлюднила відео, яке розповідає, як "Кернел" викуповує фермерські господарства, щоб їх зруйнувати.