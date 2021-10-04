На елеваторі "Кернел" загорівся соняшник

Деталі

У ДСНС відзначили, що вогонь міг поширитися на приміщення елеватора, які перебували поруч із зерносушаркою.

"Гасіння пожежі ускладнювали сильне задимлення і велике горюче навантаження", - відзначили у ДСНС.

Проте, рятувальники локалізували та ліквідували загоряння на тій площі, на яку вогонь поширився до прибуття спецслужби.

Постраждалих через пожежу немає. Причини загоряння встановлюються.

Доповнення

Жителі Хмельницької області звинуватили "Кернел" в хімічній атаці і використанні небезпечних отрутохімікатів.

Внаслідок однієї з таких атак загинуло безліч бджолосімей на одній з пасік Хмельницької області.

До речі

У 2020 році BBC Україна оприлюднила відео, яке розповідає, як "Кернел" викуповує фермерські господарства, щоб їх зруйнувати.