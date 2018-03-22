По мнению политолога регламентный комитет ВР не состоялся из тщательной подготовки доказательств против Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Доказательства антигосударственной деятельности Савченко тщательно готовятся, поэтому могло быть перенесено заседание регламентного комитета Верховной Рады. Об этом в эфире “5 канала” заявил политолог Сергей Таран, передает УНН.
“Очень важно, что кроме юридических аргументов, которые наверное предоставит Генеральная прокуратура, будут представлены те факты и доказательства, которые дадут общественную легитимность обвинением против Савченко”, — сказал эксперт.
Политолог отметил, что речь идет именно о публикации материалов, которые насобирало следствие: “Это могут быть и видеозаписи, и аудиозаписи. Такие доказательства готовят тщательно, и именно с этим связано то, что заседание комитета перенесено на день”.
Как сообщал УНН, на сегодняшний день народный депутат Украины Надежда Савченко имеет право посещать заседания любого парламентского комитета. Об этом в кулуарах парламентских комитетов заявил народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.