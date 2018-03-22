На думку політолога регламентний комітет ВР не відбувся через ретельну підготовку доказів проти Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Докази щодо антидержавної діяльності Савченко ретельно готуються, через це могло бути перенесене засідання Регламентного комітету Верховної Ради. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив політолог Сергій Таран, інформує УНН.
“Дуже важливо, що крім тих юридичних аргументів, які напевно надасть Генеральна прокуратура, будуть представлені ті факти і ті докази, які дадуть суспільну легітимність звинуваченням проти Савченко”, — сказав експерт.
Політолог зауважив, що йдеться саме про оприлюднення матеріалів, які назбирало слідство: “Це можуть бути і відеозаписи, і звукові записи. Такі докази готують ретельно, і саме з цим пов’язано те, що засідання комітету перенесено на день”.
Як повідомляв УНН, на сьогоднішній день народний депутат України Надія Савченко має право відвідувати засідання будь-якого парламентського комітету. Про це в кулуарах парламентських комітетів заявив народний депутат України, член Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.