В Донецкой области зафиксировали уже 19 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. В Донецкой области лабораторно подтвердили COVID-19 уже у 19 человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на свой странице в Facebook, передает УНН.
"19-й случай коронавирусной болезни зафиксировано в Донецкой области. ПЦР-исследование подтвердило наличие вируса у 44-летней жительницы Мариуполя", - написал Кириленко.
По его словам, женщина - контактное лицо пациентки, наличие вируса у которой было подтверждено несколькими днями ранее.
"По информации медиков, сейчас состояние здоровья женщины удовлетворительное", - добавил он.
Также Кириленко напомнил, что на сегодня с начала объявления карантина есть 19 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Донецкой области: 12 в Мариуполе, 2 в Дружковке, по одному - в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде, Славянске и Константиновке.
"Из 19 случаев один закончился летально (умер 84-летний мужчина из Дружковки), 10 пациентов выздоровели, 8 продолжают лечение", - отметил Кириленко.
Напомним, по состоянию на утро 22 апреля в Черновицкой области зафиксировано 1053 случая COVID-19.