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На Доннеччині зафіксували вже 19 випадків COVID-19

На Доннеччині зафіксували вже 19 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня УНН. У Донецькій області лабораторно підтвердили COVID-19 вже у 19 осіб. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко на свій сторінці у Facebook, передає УНН.

"19-й випадок коронавірусної хвороби зафіксовано на Донеччині. ПЛР-дослідження підтвердило наявність вірусу у 44-річної жительки Маріуполя", - написав Кириленко.

За його словами, жінка - контактна особа пацієнтки, наявність вірусу в якої було підтверджено кількома днями раніше.

"За інформацією медиків, наразі стан здоров’я жінки задовільний", - додав він.

Також Кириленко нагадав, що станом на сьогодні з початку оголошення карантину є 19 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 на Донеччині: 12 у Маріуполі, 2 у Дружківці, по одному – у Бахмуті, Білозерську, Мирнограді, Слов’янську та Костянтинівці.

"Із 19 випадків один закінчився летально (помер 84-річний чоловік із Дружківки), 10 пацієнтів одужали, 8 продовжують лікування", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, станом на ранок 22 квітня в Чернівецькій області зафіксовано 1053 випадки COVID-19.

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