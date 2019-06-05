В Донецкой области исчез несовершеннолетний

В Краматорске Донецкой области бесследно исчез несовершеннолетний мальчик 2009 года рождения. Мальчик ушел из дома вчера и до сих пор не вернулся.

Начато досудебное расследование по п.2 ч.2. ст. 155 УК Украины (Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста - ред.).

Как сообщал УНН, 16 мая в Днепропетровской области исчезли двое несовершеннолетних.

Ранее из реабилитационного центра в Запорожье исчезли двое несовершеннолетних.

Также УНН информировал, что за два месяца этого года вести пропали более 200 несовершеннолетних.