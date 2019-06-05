На Донеччині зник неповнолітній
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У Краматорську Донецької області безвісти зник неповнолітній хлопчик. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
У Краматорську Донецької області безвісти зник неповнолітній хлопчик 2009 року народження. Хлопчик пішов із дому вчора та досі не повернувся.
Розпочато досудове розслідування за п.2 ч.2. ст. 155 КК України (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку - ред.).
Як повідомляв УНН, 16 травня на Дніпропетровщині зникли двоє неповнолітніх.
Раніше з реабілітаційного центру у Запоріжжі зникли двоє неповнолітніх.
Також УНН інформував, що за два місяці цього року безвісти зникли понад 200 неповнолітніх.