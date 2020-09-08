В Донецкой области за сутки обнаружили 39 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Донецкой области за понедельник, 7 сентября, коронавирус обнаружили у 39 жителей региона, в том числе в числе у трех врачей и двух детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.