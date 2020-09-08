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В Донецкой области за сутки обнаружили 39 новых случаев COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Донецкой области за понедельник, 7 сентября, коронавирус обнаружили у 39 жителей региона, в том числе в числе у трех врачей и двух детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

В Донецкой области за сутки обнаружили 39 новых случаев COVID-19

Всего в области на коронавирусную инфекцию с начала эпидемии заболело 1675 человек. Из этого числа 1081 человек — выздоровел, когда 24 — умерли.

“За понедельник, 7 сентября, коронавирусную болезнь обнаружили еще у 39 жителей Донецкой области, в том числе у трех врачей и двух детей”, — написал он.

Он напомнил, что среди инфицированных — спортсмены хоккейного клуба “Донбасс”, где COVID-19 обнаружен у 23 игроков и членов клуба. Поэтому как минимум на две недели приостановлены матчи плей-офф Украинской хоккейной лиги.

“Пандемия не преодолена, и она влияет на все сферы нашей жизни. Никто не может быть уверен, что болезнь обойдет его стороной. Заразиться может каждый, и каждый может стать бессимптомным разносчиком болезни”, — добавил Кириленко.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 138 068 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2877 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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