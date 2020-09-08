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На Донеччині за добу виявили 39 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Донецькій області за понеділок, 7 вересня, коронавірус виявили у 39 мешканців регіону, у тому числі у числі у трьох лікарів і двох дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.

На Донеччині за добу виявили 39 нових випадків COVID-19

Всього в області на коронавірусну інфекцію з початку епідемії захворіло 1675 людей. З цього числа 1081 людина — одужала, коли 24 — померли.

“За понеділок, 7 вересня, коронавірусну хворобу виявили ще у 39 мешканців Донеччини, у тому числі у трьох лікарів і двох дітей”, — написав він.

Він нагадав, що серед інфікованих — спортсмени хокейного клубу “Донбас”, де COVID-19 виявлено у 23 гравців та членів клубу. Через це щонайменше на два тижні призупинено матчі плейоф Української хокейної ліги.

“Пандемія не подолана, і вона впливає на всі сфери нашого життя. Ніхто не може бути впевненим, що хвороба омине. Заразитися може кожен, і кожен може стати безсимптомним розносником хвороби”, — додав Кириленко.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 138 068 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 877 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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