Понад 20 випадків зараження коронавірусом: УХЛ призупинило розіграш турніру

Дане рішення прийнято через виявлення COVID-19 у 19-ти хокеїстів “Донбасу” і 2-х гравців “Білого Барса”. Також тести на коронавірус здали “Дніпро” і “Кременчук”.

Після проведення повторних тестів у команд-півфіналістів плей-офф УХЛ, Ліга прийме рішення про дати продовження плей-офф.

Зазначається, що на даний момент в першій півфінальній парі “Кременчук” веде у “Білого Барса” з рахунком 2:0, а в парі між “Донбасом” і “Дніпром” нічия 1:1.