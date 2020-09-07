Понад 20 випадків зараження коронавірусом: УХЛ призупинило розіграш турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українська хокейна ліга повідомила, що розіграш півфінальних та фінальній серії плей-офф чемпіонату УХЛ сезону 2019/20 призупинено мінімум на два тижні, передає УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Дане рішення прийнято через виявлення COVID-19 у 19-ти хокеїстів “Донбасу” і 2-х гравців “Білого Барса”. Також тести на коронавірус здали “Дніпро” і “Кременчук”.
Після проведення повторних тестів у команд-півфіналістів плей-офф УХЛ, Ліга прийме рішення про дати продовження плей-офф.
Зазначається, що на даний момент в першій півфінальній парі “Кременчук” веде у “Білого Барса” з рахунком 2:0, а в парі між “Донбасом” і “Дніпром” нічия 1:1.