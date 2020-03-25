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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Донецкой области с начала года разоблачили 49 участников незаконных вооруженных формирований

В Донецкой области с начала года разоблачили 49 участников незаконных вооруженных формирований

Киев  •  УНН

 • 13501 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. С начала 2020 года полицейские Донецкой области сообщили о подозрении 49 участникам незаконных вооруженных формирований (НВФ) и их пособникам. Установлено местонахождение и задержано 46 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"С начала 2020 года полицейские Донецкой области сообщили о подозрении 49 участникам незаконных вооруженных формирований и их пособникам. Установлено местонахождение и задержано 46 человек. Трем заочно сообщено о подозрении и объявлены в розыск", - говорится в сообщении.

Так, подавляющее большинство бывших участников НЗФ побуждала к "раскаянию" программа "Вернись домой", предусматривающая возможность освобождения от уголовной ответственности.

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Сообщается, что на днях в полицию Мирнограда обратился 35-летний местный житель, который сообщил, что пять лет назад он находился в составе НЗФ.

Отмечается, что осенью 2015 года в поисках заработка он отправился к товарищу на оккупированную территорию и устроился на работу в исправительную колонию так называемой "ДНР". Новоиспеченному "охраннику" выдали военную форму, автомат Калашникова и назначили на должность инспектора охраны. После того, как ему не заплатили - человек уволился и вернулся на подконтрольную Украины территорию.

Все это время бывший боевик жил в Мирнограде, а когда узнал, что существует законная возможность освободиться от наказания - решил больше не молчать, а обратиться в полицию.

"Также и житель Енакиево, которого уволили с работы, в августе 2014 года решил присоединиться к боевикам. За денежное вознаграждение в 15 тысяч российских рублей он охранял обломки сбитого пассажирского самолета Boeing 777 вблизи оккупированного населенного пункта Грабово Шахтерского района. Его служба продолжалась до ноября 2014 года. В связи с активизацией боевых действий мужчина покинул НЗФ и до декабря 2019 года скрывался в разных городах РФ. Вернувшись на Украину, поселился в Торецке, и сейчас сотрудничает со следствием", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в январе работниками полиции Славянска задержали бывшего участника НЗФ, разыскиваемого еще с 2015 года. С мая 2014 года он вступил в состав незаконного вооруженного формирования "ДНР" под командованием боевика Игоря Гиркина.

Мужчина нес службу до конца лета 2016 года, после чего разочаровался в идеологии террористической организации "ДНР", и добровольно написал заявление об увольнении и уехал в РФ, а 2019 году вернулся в оккупированный Донецк и воспользовался шансом, что предоставило украинское государство.

"В настоящее время по всем фактам участия в незаконных вооруженных формированиях проводится проверка. Фигуранты сотрудничают со следствием", - сообщили в полиции.

Полицейские напоминают, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины в случае, если лицо не совершало тяжких преступлений против человечности, добровольно покинуло ряды НЗФ и рассказало об этом правоохранителям, освобождается от уголовной ответственности.

Напомним, что в Донецкой области депутатов подозревают в организации и проведении псевдореферендума в 2014 году.

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