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На Донеччині з початку року викрили 49 учасників незаконних збройних формувань

На Донеччині з початку року викрили 49 учасників незаконних збройних формувань

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. З початку 2020 року поліцейські Донецької області повідомили про підозру 49 учасникам незаконних збройних формувань (НЗФ) та їх посібникам. Встановлено місцезнаходження та затримано 46 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.

"З початку 2020 року поліцейські Донеччини повідомили про підозру 49 учасникам незаконних збройних формувань та їх посібникам. Встановлено місцезнаходження та затримано 46 осіб. Трьом заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук", - йдеться у повідомленні.

Так, переважну більшість колишніх учасників НЗФ спонукала до "каяття" програма "Повернись додому", якою передбачено можливість звільнення від кримінальної відповідальності.

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Повідомляється, що днями до поліції Мирнограда звернувся 35-річний місцевий житель, який повідомив, що п’ять років тому він перебував у складі НЗФ.

Зазначається, що восени 2015 року в пошуках заробітку він вирушив до товариша на окуповану територію та влаштувався на роботу до виправної колонії так званої "ДНР". Новоспеченому "охоронцю" видали військову форму, автомат Калашникова та призначили на посаду інспектора охорони. Після того, як йому не заплатили – чоловік звільнився та повернувся на підконтрольну Україні територію.

Весь цей час колишній бойовик мешкав у Мирнограді, а коли дізнався, що існує законна можливість звільнитися від покарання - вирішив більше не мовчати, а звернутись до поліції.

"Так само і мешканець Єнакієвого, якого звільнили з роботи, у серпні 2014 року вирішив приєднатися до бойовиків. За грошову винагороду в 15 тисяч російських рублів він охороняв уламки збитого пасажирського літака Boeing 777 поблизу окупованого населеного пункту Грабове Шахтарського району. Його служба тривала до листопада 2014 року. У зв’язку з активізацією бойових дій чоловік покинув НЗФ і до грудня 2019 року переховувався в різних містах РФ. Повернувшись на Україну, оселився у Торецьку, і наразі співпрацює зі слідством", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у січні працівниками поліції Слов’янська було затримано колишнього учасника НЗФ, розшукуваного ще з 2015 року. З травня 2014 року він вступив до складу незаконного збройного формування "ДНР" під командуванням бойовика Ігоря Гіркіна.

Чоловік ніс службу до кінця літа 2016 року, після чого розчарувався в ідеології терористичної організації "ДНР", і добровільно написав заяву про звільнення та поїхав до РФ, а 2019 році повернувся до окупованого Донецька і скористався шансом, що надала українська держава.

"Наразі за всіма фактами участі в незаконних збройних формуваннях триває перевірка. Фігуранти співпрацюють зі слідством", - повідомили у поліції.

Поліцейські нагадують, що згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України у випадку, якщо особа не скоювала тяжких злочинів проти людяності, добровільно залишила лави НЗФ та розповіла про це правоохоронцям, звільняється від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що на Донеччині депутатів підозрюють в організації та проведенні псевдореферендуму у 2014 році.

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