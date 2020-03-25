До суду передано справу бойовика "ДНР", затриманого під час бойового зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. До суду скеровано справу бойовика "ДНР", затриманого під час бойового зіткнення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"За процесуального керівництва прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", обвинуваченого у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, тобто в участі у терористичній організації. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2014 року житель Дружківки після проходження спеціальної бойової підготовки ніс "службу" на блокпосту терористів, розташованому у Горлівці, а також брав участь в охороні місць розташування військової техніки та здійснював обстріли позицій Збройних сил України з установок "Град" та "Гвоздика".
"Зокрема, у 2015 році, чоловік виконував бойові завдання, перебуваючи спочатку у складі 2 мотострілкового батальйону, що розташовувався у Єнакієво, а згодом, виконував обов’язки старшого навідника міномету у складі однієї з мотострілкових бригад "ДНР" в районі Вуглегірська", - зазначається в повідомленні.
Також 27 січня 2020 року, під час бойового зіткнення ДРГ терористів з силами ЗСУ в районі Красногорівки, зловмисника затримано.
Нагадаємо, у Донецькій області добровільно здався ексбойовик "ДНР".