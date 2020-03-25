В суд передано дело боевика "ДНР", задержанного во время боевого столкновения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В суд направлено дело боевика "ДНР", задержанного во время боевого столкновения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть в участии в террористической организации. Сейчас обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.
Так, досудебным расследованием установлено, что в июле 2014 года житель Дружковки после прохождения специальной боевой подготовки нес "службу" на блокпосту террористов, расположенном в Горловке, а также принимал участие в охране мест расположения военной техники и осуществлял обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из установок "Град" и "Гвоздика".
"В частности, в 2015 году, мужчина выполнял боевые задачи, находясь сначала в составе 2 мотострелкового батальона, располагавшегося в Енакиево, а впоследствии, исполнял обязанности старшего наводчика миномета в составе одной из мотострелковых бригад "ДНР" в районе Углегорска", - отмечается в сообщении.
Также 27 января 2020 года, во время боевого столкновения ДРГ террористов с силами ВСУ в районе Красногоровки, злоумышленник задержан.
Напомним, в Донецкой области добровольно сдался экс-боевик "ДНР".