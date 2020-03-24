На Донеччині депутатів підозрюють в організації та проведенні псевдореферендуму в 2014 році

КИЇВ. 24 березня. УНН. На Донеччині повідомили про підозру двом діючим депутатам Миронівської селищної ради, які у 2014 році сприяли організації і проведенню незаконного голосування про створення так званої "ДНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.