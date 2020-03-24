На Донеччині депутатів підозрюють в організації та проведенні псевдореферендуму в 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Донеччині повідомили про підозру двом діючим депутатам Миронівської селищної ради, які у 2014 році сприяли організації і проведенню незаконного голосування про створення так званої "ДНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
Так, слідчі органів безпеки встановили, що у квітні 2014 року депутати добровільно сприяли організації і проведенню незаконного голосування про створення так званої "ДНР".
Усупереч законодавству України на позачерговій сесії сільради вони схвалили рішення щодо проведення фейкового волевиявлення та закликали жителів Донеччини прийти на дільниці сепаратистів.
Слідчі СБУ кваліфікували дії депутатів за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на Донеччині депутату повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.