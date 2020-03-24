В Донецкой области депутатов подозревают в организации и проведении псевдореферендума в 2014 году
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Донецкой области сообщили о подозрении двум действующим депутатам Мироновского поселкового совета, которые в 2014 году способствовали организации и проведению незаконного голосования о создании так называемой "ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, следователи органов безопасности установили, что в апреле 2014 года депутаты добровольно способствовали организации и проведению незаконного голосования о создании так называемой "ДНР".
Вопреки законодательству Украины на внеочередной сессии сельсовета они приняли решение о проведении фейкового волеизъявления и призвали жителей Донецкой области прийти на участки сепаратистов.
Следователи СБУ квалифицировали действия депутатов по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Донецкой области депутату сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.