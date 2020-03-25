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ООС: бойовики сьогодні п'ять разів обстріляли українські позиції

ООС: бойовики сьогодні п'ять разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. З початку поточної доби бойовики 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Про це повідомив полковник Максим Праута з пресцентру Міністерства оборони України під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“З початку цієї доби, станом на 12:30 обліковано 5 ворожих обстрілів. Вночі російські окупаційні війська обстріляли наші позиції на підступах до Авдіївки з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів”, — повідомив Праута.

Повідомляється, що вранці противник випустив 20 мін 120 калібру по опорних пунктах підрозділів ООС поблизу Кримського.

Ще три міни такого ж калібру розірвались на наших позиціях біля Оріхового.

У районі Водяного після 6:00 окупанти випустили 5 мін калібру 82 мм, а також відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Крім того, ручний протитанковий гранатомет ворог застосував неподалік Красногорівки.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для придушення активності противника. За поточну добу бойових втрат у лавах українських військ немає”, — сказав Праута.

Нагадаємо, 24 березня бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню

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