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ООС: бойовики вісім разів порушили режим тиші

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КИЇВ. 25 березня. УНН. 24 березня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” було здійснено чотири обстріли, а саме:

  • поруч із Красногорівкою — зі станкового протитанкового гранатомета;
  • у районі населеного пункту Березове — зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Мар’їнки — зі станкового протитанкового гранатомета;
  • неподалік Павлополя — з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

  • неподалік Новоолександрівки — з 82-мм мінометів — 4 міни;
  • поруч з Кримським — з мінометів калібру 82 мм — 10 мін, озброєння БМП-1 та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Новотошкіського — з 82-мм мінометів — 11 мін та станкового протитанкового гранатомета;
  • у районі населеного пункту Травневе — дві міни з міномету калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомета.

Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили збройні провокації.

Окрім цього, противник зі стрілецької зброї здійснив обстріл ділянки розведення № 3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

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Вчора, 24 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки — з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

За поточну добу втрат немає.

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