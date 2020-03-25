ООС: бойовики вісім разів порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. 24 березня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” було здійснено чотири обстріли, а саме:
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- поруч із Красногорівкою — зі станкового протитанкового гранатомета;
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- у районі населеного пункту Березове — зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
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- поблизу Мар’їнки — зі станкового протитанкового гранатомета;
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- неподалік Павлополя — з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
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- неподалік Новоолександрівки — з 82-мм мінометів — 4 міни;
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- поруч з Кримським — з мінометів калібру 82 мм — 10 мін, озброєння БМП-1 та великокаліберних кулеметів;
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- поблизу Новотошкіського — з 82-мм мінометів — 11 мін та станкового протитанкового гранатомета;
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- у районі населеного пункту Травневе — дві міни з міномету калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомета.
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Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили збройні провокації.
Окрім цього, противник зі стрілецької зброї здійснив обстріл ділянки розведення № 3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
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Вчора, 24 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки — з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.
За поточну добу втрат немає.