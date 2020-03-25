ООС: боевики восемь раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. 24 марта вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” было совершено четыре обстрела, а именно:
-
- рядом с Красногоровкой — со станкового противотанкового гранатомета;
-
- в районе населенного пункта Березово — со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
-
- вблизи Марьинки — со станкового противотанкового гранатомета;
-
- неподалеку Павлополя — из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медицинские силы ВСУ получили 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус
Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
-
- неподалеку от Новоалександровки — из 82-мм минометов — 4 мины;
-
- рядом с Крымским — из минометов калибра 82 мм — 10 мин, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;
-
- вблизи Новотошкивского — из 82-мм минометов — 11 мин и станкового противотанкового гранатомета;
-
- в районе населенного пункта Майское — две мины из миномета калибра 82 мм и станковой противотанкового гранатомета.
-
Огнем подразделения Объединенных сил прекратили вооруженные провокации.
Кроме этого, противник из стрелкового оружия совершил обстрел участка разведения № 3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Кировоградщине разоблачили незаконный канал сбыта взрывчатки из зоны ООС
Вчера, 24 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки — из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.
За текущие сутки потерь нет.