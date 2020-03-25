ООС: боевики восемь раз нарушили режим тишины

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73357 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 86650 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 99552 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 96649 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106650 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92491 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103609 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106141 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131152 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: боевики восемь раз нарушили режим тишины

ООС: боевики восемь раз нарушили режим тишины

Киев  •  УНН

 • 13945 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. 24 марта вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” было совершено четыре обстрела, а именно:

  • рядом с Красногоровкой — со станкового противотанкового гранатомета;
  • в районе населенного пункта Березово — со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Марьинки — со станкового противотанкового гранатомета;
  • неподалеку Павлополя — из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

  • неподалеку от Новоалександровки — из 82-мм минометов — 4 мины;
  • рядом с Крымским — из минометов калибра 82 мм — 10 мин, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Новотошкивского — из 82-мм минометов — 11 мин и станкового противотанкового гранатомета;
  • в районе населенного пункта Майское — две мины из миномета калибра 82 мм и станковой противотанкового гранатомета.

Огнем подразделения Объединенных сил прекратили вооруженные провокации.

Кроме этого, противник из стрелкового оружия совершил обстрел участка разведения № 3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

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Вчера, 24 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки — из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет.

Украинские Национальные Новости

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