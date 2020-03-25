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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73306 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 86603 просмотра

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ООС: боевики сегодня пять раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики сегодня пять раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 12965 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. С начала текущих суток боевики 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщил полковник Максим Праута с пресс-центра Министерства обороны Украины во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"С начала этого периода, по состоянию на 12:30 учтено 5 вражеских обстрелов. Ночью российские оккупационные войска обстреляли наши позиции на подступах к Авдеевке с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов", - сообщил Праута.

Сообщается, что утром противник выпустил 20 мин 120 калибра по опорным пунктам подразделений ООС вблизи Крымского.

Еще три мины такого же калибра разорвались на наших позициях у Орехово.

В районе Водяного после 6:00 оккупанты выпустили 5 мин калибра 82 мм, а также открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, ручной противотанковый гранатомет враг применил неподалеку Красногоровки.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для подавления активности противника. За текущие сутки боевых потерь в рядах украинских войск нет", - сказал Праута.

Напомним, 24 марта боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня.

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