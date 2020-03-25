ООС: боевики сегодня пять раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. С начала текущих суток боевики 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщил полковник Максим Праута с пресс-центра Министерства обороны Украины во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода, по состоянию на 12:30 учтено 5 вражеских обстрелов. Ночью российские оккупационные войска обстреляли наши позиции на подступах к Авдеевке с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов", - сообщил Праута.
Сообщается, что утром противник выпустил 20 мин 120 калибра по опорным пунктам подразделений ООС вблизи Крымского.
Еще три мины такого же калибра разорвались на наших позициях у Орехово.
В районе Водяного после 6:00 оккупанты выпустили 5 мин калибра 82 мм, а также открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, ручной противотанковый гранатомет враг применил неподалеку Красногоровки.
"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для подавления активности противника. За текущие сутки боевых потерь в рядах украинских войск нет", - сказал Праута.
Напомним, 24 марта боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня.