В Донецкой области в результате обстрела боевиков повреждено здание детского лагеря

“В дежурную часть полиции поступило сообщение от охранника одного из детских лагерей в с. Зеленый Гай о том, что ночью боевики обстреляли территорию воспитательного детского центра. Следственно-оперативная группа обследовала местность и обнаружила 6 поврежденных окон. Открыто уголовное производство по статье террористический акт”, — сообщили в пресс-службе.

Во время обстрела на территории лагеря, кроме охранников, никого не было. Первый заезд детей планируется в июне 2017 года.

“По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины”. — говорится в сообщении.