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На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено будівлю дитячого табору

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У с.Зелений Гай Донецької області бойовики обстріляли територію виховного дитячого центру. Внаслідок обстрілу постраждалих немає, пошкоджені вікна будівлі, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено будівлю дитячого табору

“До чергової частини поліції надійшло повідомлення від охоронця одного з дитячих таборів у с. Зелений Гай про те, що вночі бойовики обстріляли територію виховного дитячого центру. Слідчо-оперативна група обстежила місцевість та виявила 6 пошкоджених вікон. Відкрито кримінальне провадження за статтею терористичний акт”, — повідомили у прес-службі.

Під час обстрілу на території табору, крім охоронців, нікого не було. Перший заїзд дітей планується у червні 2017 року.

“Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України”. — зазначено в повідомленні.

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