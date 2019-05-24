В Донецкой области обнаружили схрон боеприпасов российского производства
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Донецкой области обнаружили схрон боеприпасов российского производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Сообщается, что оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины получили информацию о преступной деятельности жителя города Авдеевка 1955 года рождения, который на своем дачном участке в Ясиноватском районе Донецкой области незаконно хранит военные средства поражения.
В ходе осмотра усадьбы были обнаружены скрытые 5 выстрелов ПГ-7В к противотанкового гранатомета РПГ-7. По предварительному заключению экспертов, боеприпасы - производства РФ.
Опасные предметы были изъяты представителями взрывотехнического подразделения ГУ ЧП в Донецкой области, правонарушителя передано сотрудникам Национальной полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Мужчине грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Напомним, в бывшей воинской части обнаружили схрон с сотнями артснарядов и подрывников.