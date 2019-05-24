В Донецкой области обнаружили схрон боеприпасов российского производства

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 15631 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 38635 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 57857 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 73379 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119360 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110796 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137188 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144530 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130080 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130157 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Донецкой области обнаружили схрон боеприпасов российского производства

В Донецкой области обнаружили схрон боеприпасов российского производства

Киев  •  УНН

 • 12815 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Донецкой области обнаружили схрон боеприпасов российского производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Сообщается, что оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины получили информацию о преступной деятельности жителя города Авдеевка 1955 года рождения, который на своем дачном участке в Ясиноватском районе Донецкой области незаконно хранит военные средства поражения.

В ходе осмотра усадьбы были обнаружены скрытые 5 выстрелов ПГ-7В к противотанкового гранатомета РПГ-7. По предварительному заключению экспертов, боеприпасы - производства РФ.

Опасные предметы были изъяты представителями взрывотехнического подразделения ГУ ЧП в Донецкой области, правонарушителя передано сотрудникам Национальной полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Мужчине грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, в бывшей воинской части обнаружили схрон с сотнями артснарядов и подрывников.

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