У колишній військовій частині виявили схрон із сотнями артснарядів і підривників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Луганській області виявили схрон, облаштований на колишньому місці дислокації військової частини, з великокаліберними засобами ураження. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
"Зі схованки, облаштованої на колишньому місці дислокації однієї із військових частин у Новоайдарському районі, правоохоронці вилучили понад двісті сімдесят артилерійських снарядів ОФ-22 калібру 152 мм та майже триста підривників РГМ-2", - йдеться в повідомленні.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 413 КК України (Марнотратство або втрата військового майна - ред.) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності осіб причетних до облаштування схрону.
Нагадаємо, у покинутій будівлі у Мирнограді Донецької області невідомі зберігали гранатомети і автомат Калашнікова з набоями.