Юнак на Донеччині знайшов схрон із гранатометами і автоматом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У покинутій будівлі у Мирнограді Донецької області невідомі зберігали гранатомети і автомат Калашнікова із набоями. Про це повідомив Покровський відділ поліції Донецької області, передає УНН.
За даними відомства, до місцевих правоохоронців звернувся 18-річний місцевий хлопець, який повідомив, що знайшов арсенал зброї. На вказане місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські обстежили будинок та вилучили ручні протитанкові гранатомети, автомат з трьома магазинами до нього, а також цинк із набоями калібром 7,62 мм у кількості 728 штук та 48 набоїв калібром 5,45 та 9 мм.
Все вилучене буде спрямовано на експертизу. Поліція встановлює власника небезпечного арсеналу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в смт Мілове правоохоронці під час патрулювання виявили у місцевого мешканця гранати, набої та муляжі автомату та гвинтівки.