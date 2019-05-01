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7 марта, 17:42 • 113080 просмотра

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7 марта, 15:45 • 115754 просмотра

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7 марта, 13:58 • 116492 просмотра

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7 марта, 08:52 • 145860 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115827 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140563 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Юноша в Донецкой области нашел схрон с гранатометами и автоматом

Юноша в Донецкой области нашел схрон с гранатометами и автоматом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. В заброшенном здании в Мирногради Донецкой области неизвестные хранили гранатометы и автомат Калашникова с патронами. Об этом сообщил Покровский отдел полиции Донецкой области, передает УНН.

По данным ведомства, к местным правоохранителям обратился 18-летний местный парень, который сообщил, что нашел арсенал оружия. На указанное место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали дом и изъяли ручные противотанковые гранатометы, автомат с тремя магазинами к нему, а также цинк с патронами калибра 7,62 мм в количестве 728 штук и 48 патронов калибра 5,45 и 9 мм.

Все изъятое будет направлено на экспертизу. Полиция устанавливает владельца опасного арсенала.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в пгт Меловое правоохранители во время патрулирования обнаружили у местного жителя гранаты, патроны и муляжи автомата и винтовки.

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