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На Донеччині виявили схрон боєприпасів російського виробництва

На Донеччині виявили схрон боєприпасів російського виробництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. На Донеччині виявили схрон боєприпасів російського виробництва. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Повідомляється, що оперативники Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України отримали інформацію про злочинну діяльність жителя міста Авдіївка 1955 року народження, який на своїй дачній ділянці в Ясинуватському районі Донецької області незаконно зберігає військові засоби ураження.

У ході огляду садиби було виявлено приховані 5 пострілів ПГ-7В до протитанкового гранатомета РПГ-7. За попереднім висновком експертів, боєприпаси – виробництва РФ.

Небезпечні предмети було вилучено представниками вибухотехнічного підрозділу ГУ НП в Донецькій області, правопорушника передано співробітникам Національної поліції.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Нагадаємо, у колишній військовій частині виявили схрон із сотнями артснарядів і підривників.

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