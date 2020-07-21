В Донецкой области взрыв газа разрушил гаражи и повредил автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Донецкой области в результате взрыва газа полностью разрушено два гаража и повреждены автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.
Спасатели установили факт взрыва в частном гараже без последующего горения. Вероятной причиной взрыва в ГСЧС считают неисправность газового оборудования автомобиля.
“Пострадавших и погибших не обнаружено. В результате взрыва были разрушены полностью конструкции двух гаражей на всей площади, также повреждены два легковых автомобиля: Chevrolet Lacetti 2005 г. в. и Fiat Doblo 2011 г.в.”, - сообщили в ГСЧС.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве на территории гаражного кооператива произошел взрыв, которым снесло стену между гаражами.