На Донеччині вибух газу зруйнував гаражі та пошкодив автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. На Донеччині в результаті вибуху газу повністю зруйновано два гаражі та пошкоджено автомобілі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Донецькій області, передає УНН.
Рятувальники встановили факт вибуху у приватному гаражі без подальшого горіння. Ймовірною причиною вибуху в ДСНС вважають несправність газового обладнання автомобіля.
“Постраждалих та загиблих не виявлено. В результаті вибуху було зруйновано повністю конструкції двох гаражів на всій площі, також пошкоджено два легкових автомобілі: Chevrolet Lacetti 2005 р. в. та Fiat Doblo 2011 р.в.”, – повідомили в ДСНС.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві на території гаражного кооперативу стався вибух, яким знесло стіну між гаражами.