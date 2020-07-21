На Донеччині вибух газу зруйнував гаражі та пошкодив автомобілі

Рятувальники встановили факт вибуху у приватному гаражі без подальшого горіння. Ймовірною причиною вибуху в ДСНС вважають несправність газового обладнання автомобіля.

“Постраждалих та загиблих не виявлено. В результаті вибуху було зруйновано повністю конструкції двох гаражів на всій площі, також пошкоджено два легкових автомобілі: Chevrolet Lacetti 2005 р. в. та Fiat Doblo 2011 р.в.”, – повідомили в ДСНС.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві на території гаражного кооперативу стався вибух, яким знесло стіну між гаражами.