В Донецкой области будут судить мужчин, совершивших жестокое убийство товарища
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении двух мужчин, обвиняемых в умышленном убийстве товарища за оскорбление женщины. Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
"При процессуальном руководстве Дружковского отдела Краматорской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении умышленного убийства по предварительному сговору (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК)", - говорится в сообщении.
Установлено, что 27 июля 2020 года двое жителей г. Дружковки употребляли дома спиртные напитки вместе со знакомой женщиной. Когда к компании присоединился четвертый участник, между ним и хозяевами возникла ссора, гостю вспомнили давнюю обиду присутствующей женщины.
"После жестокого избиения обидчика руками и ногами мужчины пошли отдыхать, а утром нашли его без признаков жизни. Во избежание уголовной ответственности за совершенное преступление они дождались темноты, завернули труп в одеяло, вынесли из квартиры и бросили в яму вблизи гаражей, где 29 июля был обнаружен прохожим. Максимальное наказание по санкции статьи - пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в городе Дружковка двух мужчин, подозреваемых в умышленном убийстве человека, взяли под стражу.