На Донеччині судитимуть чоловіків, які скоїли жорстоке вбивство товариша

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Завершено досудове розслідування стосовно двох чоловіків, які обвинувачуються в умисному вбивстві товариша за образу жінки. Максимальне покарання – довічне позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно двох чоловіків, які обвинувачуються у скоєнні умисного вбивства за попередньою змовою (п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 27 липня 2020 року двоє мешканців м. Дружківки вживали вдома спиртні напої разом із знайомою жінкою. Коли до компанії приєднався четвертий учасник, між ним та господарями виникла сварка, гостю пригадали давню образу присутньої жінки.

"Після жорстокого побиття кривдника руками і ногами чоловіки пішли відпочивати, а вранці знайшли його без ознак життя. З метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєний злочин вони дочекались темряви, завернули труп у ковдру, винесли з квартири та кинули до ями поблизу гаражів, де 29 липня його було виявлено перехожим. Максимальне покарання за санкцією статті – довічне позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, у місті Дружківка двох чоловіків, підозрюваних в умисному вбивстві людини, взято під варту.

Українські Національні Новини

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